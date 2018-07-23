Велопробіг у Славську зібрав понад сотню учасників

Програма веловікенду у Славську, що тривав два дні, передбачала заходи для усієї сім’ї: конкурси, змагання, концерти українських музичних гуртів та маунтбайкінг марафон.

Участь у велопробігу загальною протяжністю у 12 км взяли 105 учасників. Наймолодший учасник пробігу – Петро Барна 2016 року народження. Найстарший – Орест Дубиняк 1942 року народження на раритетному велосипеді.

У марафоні SlavskoTrophyMTB загалом взяли участь 77 учасників. Траси були трьох категорій складності: Light‒ протяжністю 30 км із набором висоти 1000 м, Medium‒протяжністю 55км із набором висоти 2000 м та Hard‒протяжністю 83км із набором висоти 3000 м.

У межах заходу також відбулись показові виступи від BikeTrialPerformance. Велотріалісти доповнили веловихідні яскравими емоціями та запалом молоді до велоспорту.

Спеціальним гостем Веловихідних у Славсько був український професійний велогонщик й спортивний директор команди «TrekSegafredo» Ярослав Попович.

«Ми на власному прикладі показуємо розвиток спорту та активного відпочинку. Дуже важливо пропагувати на Львівщині культурний, мистецький та рекреаційний потенціал. Варто зазначити, що у Славській ОТГ за підтримки обласної адміністрації спостерігається неймовірна активність у проектах секторальної підтримки, де вдалося залучити майже 40 мільйонів гривень. Крім того, ми ще цього року плануємо ознакувати 160 кілометрів для пішого туризму, веломаршрутів та інших місць активного відпочинку», – зазначив перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський.