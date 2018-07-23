У Звенигороді відкрили виставку про маловідому княжу столицю Галичини

В експозиції - рідкісні знахідки, яким близько тисячі років

У Звенигороді, що поблизу Львова, у неділю, 22 липня, відкрили виставку «Древній Звенигород – повернення із небуття». Більше аніж 300 експонатів розповідають історію призабутої княжої столиці – Звенигорода.

«Більшість знахідок експонуються сьогодні вперше. Серед них хрести-енколпіони, намиста, зброя часу розквіту Звенигородського князівства – ХІ – XII ст. Серед експонатів і хрестильниця, у якій могли хрестити Ярослава Осмомисла, який за переказами народився у Звенигороді», – розповіла кураторка виставки археолог Наталія Войцещук.

Фото: Віталій Грабар

Експонати для виставки зібрано зі фондів трьох музеїв: Музею історії древньоруського міста Звенигород, Львівського історичного музею та Археологічного музею Інституту українознавства ім. В. Крип’якевича.

Виставка триватиме до першого грудня.

Довідка: Звенигород – одна з трьох столиць на Прикарпатті, де формувалась українська державність. Звенигород разом з Перемишлем та Теребовлею заклали підвалини до майбутньої могутності Галицько-Волинського князівства.

Вперше у літописах місто згадане під 1086 р. у зв’язку із протистоянням Ростиславичів володимирському князю Ярополку Ізяславичу, який пішовши походом на братів, отримав поранення та загинув від рук найманого вбивці неподалік Звенигорода.

Звенигород був княжою столицею з 1124 по 1141 рр. Опісля виконував важливу та стратегічну роль аж до нападу монголів у 1241 році.