У Румунії завершилася перша літня школа для дітей етнічних українців

Літню школу організували в рамках Угоди про співпрацю між Львівською обласною радою та Сучавською повітовою радою

Львівські вчителі повертаються із І Літньої школи для дітей етнічних українців – громадян Румунії, яка відбувалася впродовж 16 – 20 липня в с. Балківці Сучавського повіту Румунії.

Це перша Літня школа, яку організовано в рамках Угоди про співпрацю між Львівською обласною радою та Сучавською повітовою радою, укладеної в червні цього року.

Варто зазначити, що Літня школа є також чудовою можливістю покращити знання мови своїх предків. Зокрема, у програмі було передбачено ігри та інтерактиви, спрямовані на ознайомлення учасників табору з Україною, зв’язок з Румунією, написання листів дружби, вистави-воркшопи за мотивами українських казок з українськими піснями та танцями, проходження квесту, традиційні українські ігри.

Слід додати, що захід відбувся завдяки ініціативі голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина у співпраці з Сучавською повітовою радою, Сучавським повітовим інспекторатом із питань освіти, департаментом освіти і науки Львівської ОДА, Союзом Українців Румунії та місцевою радою Балківців.