У Прилбичах відбудуться нічні чування в день народження Митрополита Андрея

У ніч з 28 на 29 липня 2018 року в родинному селі Андрея Шептицького Прилбичах, що на Яворівщині, відбудуться нічні чування.Про це інформує церква УГКЦ с. Прилбичі.

До чувань запрошують усіх охочих.

Для тих, що потребуватиме нічного перепочинку, в саду за церквою встановлять намети, тож із собою потрібно взяти каремат і спальний мішок. Принагідно можна буде встановити і власний намет.

Програма чувань:

21.00 – Божественна Літургія, віднова хресних обітів, наука

22.30 – похід зі свічками до каплиці-усипальниці родини Шептицьких

Акафіст за прославу митрополита Андрея Шептицького, наука

Панахида, повернення до храму

00.00 – Велика Вечірня з Литією до Климентія Шептицького, наука

01.00 – Перекуска

01.30 – Пісні прослави

02.00 – Утреня

03.00 – Хресна дорога (з розважаннями на основі листів Софії Шептицької та творів і листів митрополита Андрея та блаженного Климентія)

04.00 – Вервиця (усі таїнства)

05.00 – Перекуска

06.00 – Акафіст до Богородиці

07.00 – Водосвяття, молитви на оздоровлення

08.15 – Молебень до Христа-Чоловіколюбця

09.00 – Літургія (очолюватиме Владика Володимир (Груца), єпископ-помічник Львівської Архиєпархії), молитва за прославу праведного митрополита Андрея, благословення вірних свяченою водою.

Упродовж чувань можна буде приступити до Таїнства Сповіді.