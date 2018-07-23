У Прилбичах відбудуться нічні чування в день народження Митрополита Андрея
У ніч з 28 на 29 липня 2018 року в родинному селі Андрея Шептицького Прилбичах, що на Яворівщині, відбудуться нічні чування.Про це інформує церква УГКЦ с. Прилбичі.
До чувань запрошують усіх охочих.
Для тих, що потребуватиме нічного перепочинку, в саду за церквою встановлять намети, тож із собою потрібно взяти каремат і спальний мішок. Принагідно можна буде встановити і власний намет.
Програма чувань:
21.00 – Божественна Літургія, віднова хресних обітів, наука
22.30 – похід зі свічками до каплиці-усипальниці родини Шептицьких
Акафіст за прославу митрополита Андрея Шептицького, наука
Панахида, повернення до храму
00.00 – Велика Вечірня з Литією до Климентія Шептицького, наука
01.00 – Перекуска
01.30 – Пісні прослави
02.00 – Утреня
03.00 – Хресна дорога (з розважаннями на основі листів Софії Шептицької та творів і листів митрополита Андрея та блаженного Климентія)
04.00 – Вервиця (усі таїнства)
05.00 – Перекуска
06.00 – Акафіст до Богородиці
07.00 – Водосвяття, молитви на оздоровлення
08.15 – Молебень до Христа-Чоловіколюбця
09.00 – Літургія (очолюватиме Владика Володимир (Груца), єпископ-помічник Львівської Архиєпархії), молитва за прославу праведного митрополита Андрея, благословення вірних свяченою водою.
Упродовж чувань можна буде приступити до Таїнства Сповіді.