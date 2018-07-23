У п’ятницю-суботу пустять додатковий потяг між Львовом і Києвом

Для забезпечення попиту на пасажирські перевезення в західному напрямку «Укрзалізниця» призначила курсування додаткового швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 755/756 Київ-Львів-Київ на 27 та 28 липня.

Зокрема, поїзд №755 Київ-Львів вирушить зі столиці 27 та 28 липня о 23:31, прибуде до Львова о 5:50. Зупинка передбачена на станції Коростень (01:00-01:01).

Поїзд № 756 Львів-Київ вирушить зі Львова 27 та 28 липня о 23:00, прибуде до столиці о 05:18. Зупинка передбачена на станції Коростень (2:57-2:58).