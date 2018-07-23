У паспорті громадянки Азербайджану прикордонники виявили 14 підроблених позначок

Повідомлення про порушення скерували до Нацполіції

Учора під час оформлення пасажирів рейсу «Львів-Баку» в прикордонного наряду виникли сумніви щодо дійсності пред’явлених документів однієї з мандрівниць – громадянки Республіки Азербайджан. За результатами поглибленої перевірки правоохоронці зафіксували в паспорті 14 підроблених позначок Державної прикордонної служби України, а саме – відміток про перетин державного кордону.

Стосовно порушниці до Нацполіції скерували повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).