У Львові спіймали п’яного таксиста

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, вчора під час патрулювання на вулиці Шота Руставелі екіпаж поліції виявив автомобіль таксі Opel Astra на іноземній реєстрації, який стояв із порушенням правил дорожнього руху. Інспектори підійшли поспілкуватися з водієм і відразу побачили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік розповів патрульним, що він стоїть тут недовго, бо під час керування автомобіль зламався й він мусив зупинитися. Водієві запропонували пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння, на що він погодився. За присутності двох свідків чоловік пройшов перевірку на приладі Drager. Результат – 3,26 проміле. Це більш ніж у 16 разів перевищує допустиму норму. На чоловіка склали протокол за ст. 130 кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).