У Львові на складі виявили несертифіковані підгузки і пральні порошки на 2,4 млн грн

На одному зі складів у Львові податкова міліція виявила несертифіковані в Україні іноземні товари для побуту і гігієни на понад 2,4 млн грн, – інформує ГУ ДФС у Львівській області.

Зокрема, серед виявленого – сипучі та рідкі засоби для прання, засоби для миття, засоби особистої гігієни, підгузки. Під час обшуків, проведених на підставі ухвал Сихівського районного суду Львова, також виявили і вилучили чорнову бухгалтерію і необліковану готівку.

Продукцію ввозили на територію України подрібненими партіями без сплати митних платежів і податків. Подальша реалізація здійснювалась через поштових операторів.

Перевірка складу відбулася в рамках операції «Рубіж-2018»