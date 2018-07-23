У Львові госпіталізували двох дівчаток із США, які отруїлися чадним газом

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні о 14:14 надійшло повідомлення від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про те, що у Львові в квартирі на вул. Замарстинівській, 24 отруїлися чадним газом четверо людей.

Зокрема:

— жінка, 1956 р.н., мешканка м. Дніпро, госпіталізована у Львівську обласну клінічну лікарню (8% карбоксигемоглобіну);

— жінка, 1982 р.н., громадянка США, штат Техас, госпіталізована у Львівську обласну клінічну лікарню (кількість карбоксигемоглобіну встановлюється);

— дівчина, 2010 р.н., громадянка США, штат Техас, госпіталізована в лікарню «Охмадит» (кількість карбоксигемоглобіну встановлюється);

— дівчина, 2006 р.н., громадянка США, штат Техас, госпіталізована в лікарню «Охмадит» (кількість карбоксигемоглобіну встановлюється).

Працівники ПАТ «Львівгаз» перекрили подачу газу до квартири. Обставини події встановлюються.