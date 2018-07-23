Поліція просить допомогти знайти зловмисника, який стріляв у скрипальку в центрі Львова

Попередньо встановлено, що постріл міг бути здійснений з пневматичної зброї

22 липня до поліції надійшло повідомлення від медиків одного з львівських травмпунктів. До медзакладу доправили 20-річну мешканку міста Миргород Полтавської області з пораненням ноги. Лікарі вилучили з рани металеву кульку й після надання медичної допомоги пацієнтку відпустили.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, близько 15.00 на площі Ринок у Львові невідомий зловмисник вистрелив потерпілій у ногу, ймовірно, з пневматичної зброї. За словами дівчини, вона грала на скрипці, коли раптом відчула різкий біль.

У відділі комунікації поліції Львівської області повідомили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особу зловмисника та просять усіх, хто може допомогти встановити обставини події, зголоситися на оперативну лінію 102.

Як додали на Гарячій лінії міста Львова, інцидент стався на площі Катедральній. Можливо, зловмисник був не один, а діяв з групою.

Дівчина перебувала навпроти «грецького» кафе. На скрінах із камери відеоспостереження обведено місце за деревом та за виступом, де перебувала постраждала на момент нападу на неї.