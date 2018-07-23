Поліція назвала головні причини ДТП в Україні

За даними поліції, за останні півроку в Україні сталося 57 184 аварії, з них — 7861 — з постраждалими. Найчастішими причинами ДТП з постраждалими в Україні стають перевищення безпечної швидкості (1581), порушення правил маневрування (868), порушення правил проїзду перехресть (463) та недодержання дистанції (424), – пише Opendatabot.

Водночас причини смертельних ДТП дещо відрізняються. Хоча на перших місцях також перевищення швидкості (212 випадків) та порушення правил маневрування (52).

«До порушень правил маневрування зазвичай відносять виїзд на зустрічну полосу, пересікання подвійною суцільної, проїзд на червоний колір світлофора. Тобто будь-яка ситуація, коли водій їде неправильно. Порушення правил маневрування є популярною причиною, оскільки вона є найбільш очевидною: кожну іншу причину необхідно додатково доводити, а цим ніхто не займається», – коментує статистику Влад Антонов, засновник сторінки DTP.ua.

Окрім цього до частих причин смертельних ДТП поліція відносить виїзд на смугу зустрічного руху (39), перехід у невстановленому місці (26) та керування у нетверезому стані (23).

Дані української поліції відрізняються від статистики, яку надає Всесвітньої організації охорони здоров’я. За даними ВООЗ щороку у світі від ДТП помирає 1,3 млн людей. Найчастішими причинами сметельних ДТП ВООЗ називає п’яне водіння, перевищення швидкості, відсутність захисту (шоломів, ременів безпеки та дитячих крісел).

«Дійсно, найчастішими причинами ДТП є перевищення швидкості та п’яне водіння, оскільки саме через них аварії відбуваються у найбільш жорстких конфігураціях, коли люди отримують найбільші травми.

І на другому місці, дійсно, це відсутність засобів захисту, таких як ремені безпеки, шоломи і дитячі сидіння. При чому тут вже мова може йти й про незначні аварії, але через відсутність захисту люди отримують серйозні травми або навіть помирають», — пояснює Влад Антонов.

«Статистика яку надає українська поліція відрізняється з кількох причин. По-перше, наша поліція взагалі майже не займалася збором статистики. Інформація сильно відрізняється у поліції і медиків і загалом скоріше не відповідає реальним даним.

По-друге, для точного виявлення причини ДТП необхідно проводити додаткову роботу: дізнаватися, чи були люди пристебнутими, чи був водій тверезим тощо. Цим займаються не завжди. Все це накладається на бажання людей уникнути відповідальності і якщо їм це вдається, то причини таких ДТП до статистики не потрапляють до офіційної статистики», – додає він.