Наступного тижня планують відновити активний ремонт вул. Замарстинівської

Цього тижня на частині вулиці Замарстинівської планують завершити роботи з укріплення ґрунту. Про це «Львівській газеті» повідомив речник ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль. Відтак, вже наступного тижня на вулиці планують відновити активні ремонтні роботи.

«На вулиці Замарстинівській вже третій тиждень укріплюють ґрунт поблизу місця встановлення нового колектора. Роблять це за технологією, яка передбачена в доопрацьованому проекті. Уперше у Львові плавучі ґрунти укріплюють. Зараз ці роботи вже на завершальній стадії», – розповів Олексій Хміль.

Після завершення цих робіт на вулиці зможуть продовжити активні будівельні роботи за проектом. Спершу тут замінять колектор та всі комунікації, а вже потім перейдуть до дорожнього покриття.

Нагадаємо, у травні цього року ремонт вулиці Замарстинівської призупинили. Проект відправили на доопрацюванні. Коли почали ремонт і зняли перший шар покриття, з’ясували, що поблизу місця встановлення нового колектора – плавучі ґрунти, які загрожують його стабільності.

Ремонт вулиці Замарстинівської розпочали у березні.

Проект передбачає такі роботи: