На вул. Замарстинівській планують дачний кооператив для АТОвців

Із 7 липня до 3 серпня триває громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час внесення змін до детального плану території земельних ділянок, що розташовані за межами населеного пункту м. Львова по вул. Замарстинівській на території Львівської міської ради, для забезпечення потреб воїнів АТО, – пише Інформаційний портал депутатів ЛМР

Проект внесення змін до детального плану території розробив Державний інститут проектування міст «Містропроект» на замовлення департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА.

У проекті опрацьовано планувальне рішення щодо використання території орієнтовною площею 20,9 га. Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована за чинною межею міста, в проектованих межах міста, згідно з генпланом. У проекті враховані та уточнені основні рішення генплану м. Львова, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2009 році та затверджений ухвалою Львівської міської ради від 30.09.2010 р.

Згідно з пояснювальною запискою, проектним рішенням ДПТ формується планувальна структура дачного поселення. На території ДПТ передбачено розташувати 162 дачних ділянки з дачними будинками, а також громадські та господарські будівлі для обслуговування кооперативу.

Забудова формуватиметься вздовж двох проектованих вулиць. У центральній частині території проектування виділено ділянку для об’єктів інженерної інфраструктури. Очікується, що на проектованій території проживатиме 495 мешканців.

Головний архітектор проекту Юрій Столяров розповів: «Це дачний кооператив. Там уже виділені ділянки для учасників АТО. Ми дещо вдосконалили генплан і нам вдалося ще декілька ділянок передбачити, які там будуть виділятися. Окрім ділянок, ще будуть передбачені відпочинкові майданчики і об’єкти обслуговування».

Пропозиції можна подавати до 03 серпня 2018 року до відділу громадського партнерства управління “Секретаріат ради” через Центри надання адміністративних послуг м. Львова. Відповідальна за організацію розгляду пропозицій — Челепіс Д., тел. 032 297 57 63.