На горищі закинутого заводу знайшли ртуть

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, сьогодні об о 11:19 у м. Стрий на вул. Харковій, 3 на території недіючого підприємства виявили дві гумові колби з ртуттю – по 3 кг 400 г у кожній.

Знайдене передали у відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Стрийської міської Ради для зберігання та подальшої утилізації.

Також о10:31 надійшло повідомлення, що на вул. Шевченка, 73 в с. Лани Пустомитівського району під час ремонтних робіт на горищі господарської будівлі в стіні виявили ємності із ртуттю. Місцеві рятувальники вилучили 2 колби із небезпечною речовиною в кількості 140 г, та передали в сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Пустомитівського РДА для зберігання та подальшої утилізації.