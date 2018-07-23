До Львова прибули три трамваї з Німеччини

Як повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, зараз трамваї стоять на території трамвайного депо – в організаційно-митній зоні.

«Сьогодні ми отримали перші 3 трамваї з Німеччини. Завтра очікуємо на ще 3 трамвайні вагони. Наступні партії надходитимуть по 8 одиниць кожного місяця, щоб у жовтні мати вже всі 30 одиниць. Зараз німецькі трамваї – на території трамвайного депо у так званій організаційно-митній зоні. Після проходження процедури розмитнення проведемо заміну візків. Також необхідно отримати сертифікацію, згідно з українським законодавством. І лише після проходження усіх цих процедур трамваї зможуть розпочати свою роботу на маршрутах», – повідомив Андрій Білий.

Нагадаємо, цього року львівський громадський транспорт обіцяють суттєво оновити. Крім 30 вживаних трамваїв із Німеччини, до кінця року ЛК «АТП-1» очікує отримати 150 нових великогабаритних автобусів.