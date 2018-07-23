Двох «ухилянтів» зі Львівщини оштрафували

А ще двох притягнули до кримінальної відповідальності

Упродовж першого півріччя 2018 року за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури суди Львівської області розглянули 4 кримінальні провадження стосовно осіб, які ухилялися від призову на військову службу, навчальних або спеціальних військових зборів. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Зокрема, Бродівський районний суд постановив два обвинувальні вироки за ч.2 ст.337 КК України (ухилення військовозобов’язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів) стосовно місцевих мешканців, які були військовозобов’язаними та перебували в оперативному резерві, проте ухилилися від проходження навчальних зборів.

Зважаючи на те, що порушники усвідомили протиправність своїх дій, а також щиро розкаялися, районний суд призначив їм покарання у вигляді штрафу.

Окрім цього, двох мешканців Буського та Радехівського районів притягнули до кримінальної відповідальності за ст.335 КК України (ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу).

Усі судові рішення набрали законної сили.

Провадження орган досудового розслідування розпочинав за зверненням районних військових комісаріатів.