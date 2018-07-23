Деталі ДТП за участі маршрутки: серед потерпілих – двоє дітей

Постраждали два хлопчики віком 12 і 14 років

Унаслідок ДТП, яка трапилася сьогодні на вул. Тарнавського за участі маршрутного таксі №24 та автомобіля Renault, постраждали двоє дітей – хлопчики віком 12 і 14 років. Також медичної допомоги потребував 21-літній водій автівки.

Таку інформацію надали Відділ комунікації поліції Львівщини і Гаряча лінія міста.

Повідомляється, що на місце ДТП виїхала карета швидкої. Після надання медичної допомоги усіх потерпілих відпустили додому. Деталі події з’ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні близько 13:00 у Львові сталася ДТП: маршрутне таксі зіткнулося із легковим автомобілем Renault.