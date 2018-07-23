Будівництво паркінгу біля ЛНУ ім. І. Франка обговорять на публічних консультаціях
Планують зважити всі «за» і «проти» підземної автостоянки
Завтра, 24 липня, в приміщенні Інституту міста (пл. Ринок 1, каб. 108) відбудеться публічна консультація із зацікавленими сторонами щодо потенційного будівництва паркінгу на площі біля університету імені Івана Франка у Львові. Початок – о 13:00 год.
Представники громадської організації «Центр UA» спільно з КУ «Інститут міста», представниками місцевої влади, студентами, архітекторами, адміністрацією університету та профільними фахівцями обговорять ключові переваги та ризики будівництва паркінгу.
На публічній консультації обговорюватимуть:
- які ключові ризики є у будівництві паркінгу;
- як вплине будівництво на вирішення проблеми паркування у місті;
- чи буде збережено міський простір біля університету, якщо паркінг буде збудовано;
- чи готові інвестори вкладати кошти у будівництво паркінгу.
Реєстрація — за посиланням: https://tinyurl.com/y9q4898j.