Будівництво паркінгу біля ЛНУ ім. І. Франка обговорять на публічних консультаціях

Планують зважити всі «за» і «проти» підземної автостоянки

Завтра, 24 липня, в приміщенні Інституту міста (пл. Ринок 1, каб. 108) відбудеться публічна консультація із зацікавленими сторонами щодо потенційного будівництва паркінгу на площі біля університету імені Івана Франка у Львові. Початок – о 13:00 год.

Представники громадської організації «Центр UA» спільно з КУ «Інститут міста», представниками місцевої влади, студентами, архітекторами, адміністрацією університету та профільними фахівцями обговорять ключові переваги та ризики будівництва паркінгу.

На публічній консультації обговорюватимуть:

які ключові ризики є у будівництві паркінгу;

як вплине будівництво на вирішення проблеми паркування у місті;

чи буде збережено міський простір біля університету, якщо паркінг буде збудовано;

чи готові інвестори вкладати кошти у будівництво паркінгу.

Реєстрація — за посиланням: https://tinyurl.com/y9q4898j.