Авіакомпанія SKYUP скасувала частину слотів зі Львова та Єгипту
Польоти мали відбутися в Хургаду, Шарм-ель-Шейх і з курортів до Львова
Авіакомпанія SKYUP відмінила слоти, які мали виконуватися на Airbus A330-200 на окремі дати та за окремими маршрутами, – повідомляє Міжнародний аеропорт «Львів».
На сторінці у Фейсбук Львівського аеропорту подано перелік скасованих рейсів:
25 липня (середа)
Рейс №KUP5414 Хургада-Львів
Рейс №KUP5413 Львів-Хургада
26 липня (четвер)
Рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх-Львів
Рейс №KUP5313 Львів-Шарм-ель-Шейх
28 липня (субота)
Рейс №KUP5414 Хургада-Львів
Рейс №KUP5413 Львів-Хургада
29 липня (неділя)
Рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх-Львів
Рейс №KUP5313 Львів-Шарм-ель-Шейх