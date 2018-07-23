Авіакомпанія SKYUP скасувала частину слотів зі Львова та Єгипту

Польоти мали відбутися в Хургаду, Шарм-ель-Шейх і з курортів до Львова

Авіакомпанія SKYUP відмінила слоти, які мали виконуватися на Airbus A330-200 на окремі дати та за окремими маршрутами, – повідомляє Міжнародний аеропорт «Львів».

На сторінці у Фейсбук Львівського аеропорту подано перелік скасованих рейсів:

25 липня (середа)

Рейс №KUP5414 Хургада-Львів

Рейс №KUP5413 Львів-Хургада

26 липня (четвер)

Рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх-Львів

Рейс №KUP5313 Львів-Шарм-ель-Шейх

28 липня (субота)

Рейс №KUP5414 Хургада-Львів

Рейс №KUP5413 Львів-Хургада

29 липня (неділя)

Рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх-Львів

Рейс №KUP5313 Львів-Шарм-ель-Шейх