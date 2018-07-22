Як вберегти дитину від стресу у лікарні

Про те, як заспокоїти дитину та триматись самому, розповіла Уляна Супрун

Часто, коли дитина потрапляє із батьками до медзакладу, вона плаче та боїться. Цілком уникнути відвідин медиків неможливо. Тож варто просто навчити свою дитину правильно переживати стрес та негативні емоції. А от як це зробити, розповіла во міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

“Незвичайне місце, незнайомі люди та речі можуть викликати негативні емоції, інколи навіть страх. В цьому випадку роль батьків надзвичайно важлива, адже саме в ці моменти діти потребують турботи та підтримки”, – каже Супрун.

Ось кілька порад для батьків, які супроводжують дитину в лікарні від проекту НеБийДитину. Це досить прості, але дуже важливі рекомендації, які допоможуть зробити візит до лікарні більш приємним: