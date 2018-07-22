Як вберегти дитину від стресу у лікарні
Про те, як заспокоїти дитину та триматись самому, розповіла Уляна Супрун
Часто, коли дитина потрапляє із батьками до медзакладу, вона плаче та боїться. Цілком уникнути відвідин медиків неможливо. Тож варто просто навчити свою дитину правильно переживати стрес та негативні емоції. А от як це зробити, розповіла во міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
“Незвичайне місце, незнайомі люди та речі можуть викликати негативні емоції, інколи навіть страх. В цьому випадку роль батьків надзвичайно важлива, адже саме в ці моменти діти потребують турботи та підтримки”, – каже Супрун.
Ось кілька порад для батьків, які супроводжують дитину в лікарні від проекту НеБийДитину. Це досить прості, але дуже важливі рекомендації, які допоможуть зробити візит до лікарні більш приємним:
- Попереджайте про візит до лікаря.
Неочікувані візити до лікарні можуть насторожити дитину. Тому розкажіть заздалегідь, що ви збираєтесь до лікаря та з якою метою.
- В лікарні дітям потрібно все пояснювати
Вони повинні розуміти, де знаходяться і що відбувається. Пояснюйте їм, що робить лікар, за можливості, розповідайте щось приємне, щоб відволікти від процедур. Розкажіть, коли і за яких умов повернетесь додому. Завжди чесно розповідайте дитині, що її чекає в поліклініці чи лікарні. Коли буде щось хворобливе краще скажіть про це прямо.
- Виховуйте базову довіру до лікаря.
Адже ми з дитинства пам‘ятаємо, як часто страшно та неприємно було лікуватись. Щоб запобігти негативним емоціям, варто налагодити довірливі стосунки з лікарем, найкраще – мати постійного лікаря, з яким дитина знайома.
- Використовуйте позитивні стимули
Наприклад, пообіцяйте, що опісля ви зробите разом щось приємне. Замість докорів чи погроз використовуйте слова підбадьорення й підтримки. Якщо дитина переживає можна також взяти з собою її улюблену іграшку чи книгу. Пам’ятайте, позитивні емоції сприяють одужанню.
- Подбайте про себе.
Перебування в лікарні не завжди спокійний досвід і для батьків через переживання та надмірну кількість емоцій. Ваша втома та поганий настрій можуть передаватись дитині. Тому не забувайте турбуватись і про себе, адже якщо ви покажете страх чи інші негативні емоції – діти можуть почуватись так само. Спокійні та позитивно налаштовані батьки передають такий настрій і своїм дітям.