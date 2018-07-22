У новобудові “Парус Сity” знайшли мертвого чоловіка

У компанії кажуть, що він не був їхнім працівником

Сьогодні вночі у новобудові на вул. Кульпарківській, 93 знайшли тіло мертвого чоловіка. На Гарячій лінії міста Львова повідомили, що згідно інформації зі швидкої допомоги 42-річний чоловік працював тут охоронцем-стажером.

Тим часом “Парус Сity”, до якої належить об’єкт наголосили, що він не був працівником компанії. Однак була домовленість, що він прийде завтра, у понеділок, для працевлаштування.

“У компанії готові співпрацювати з поліцією з наміром з`ясувати за яких обставин чоловік помер, і що він робив на об`єкті, який на разі не має статусу режимного”, – йдеться у повідомленні.



Додамо, що на Кульпарківській, 93 лише проводяться підготовчі демонтажні роботи, а будівництво ще не розпочате.