У Белзі затримали чотирьох нелегалів

Троє із них не мали документів

Сьогодні вночі четверо нелегалів намагались перетнути українсько-польський кордон. Проте їх затримали прикордонники Львівського загону.

“Прикордонний наряд відділу «Белз» під час перевірки транспортних засобів на автодорозі неподалік кордону виявив в них, окрім водіїв, чотирьох чоловіків. Вони назвалися громадянами Іраку, Лівану та Афганістану”, – розповіли у прес-службі прикордонників.

Документи із собою мав лише ліванець. Інші змогли показати лише копії закордонних паспортів.

“Іноземці намагалися запевнити прикордонників, що вночі в контрольований прикордонний район приїхали зі Львова повечеряти в один із закладів громадського харчування“, – кажуть прикордонники.

Проте згодом іноземці таки зізналися, що хотіли перетнути кордон, щоб знайти роботу у Євросоюзі.

Зараз чоловіки перебувають у прикордонному підрозділі.