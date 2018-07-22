У Белзі затримали чотирьох нелегалів
Сьогодні вночі четверо нелегалів намагались перетнути українсько-польський кордон. Проте їх затримали прикордонники Львівського загону.
“Прикордонний наряд відділу «Белз» під час перевірки транспортних засобів на автодорозі неподалік кордону виявив в них, окрім водіїв, чотирьох чоловіків. Вони назвалися громадянами Іраку, Лівану та Афганістану”, – розповіли у прес-службі прикордонників.
Документи із собою мав лише ліванець. Інші змогли показати лише копії закордонних паспортів.
“Іноземці намагалися запевнити прикордонників, що вночі в контрольований прикордонний район приїхали зі Львова повечеряти в один із закладів громадського харчування“, – кажуть прикордонники.
Проте згодом іноземці таки зізналися, що хотіли перетнути кордон, щоб знайти роботу у Євросоюзі.
Зараз чоловіки перебувають у прикордонному підрозділі.