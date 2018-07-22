Рятувальники гасили пожежу у львівській багатоповерхівці

Горів п'ятий поверх
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У Львові на вул. Виговського, 89 трапилась пожежа. Тут загорілось побутове приміщення на 5 поверсі дев’ятиповерхівки. На місце події негайно виїхали підрозділи ДСНС.

“Прибувши на місце вогнеборці почали ліквідовувати займання, через щільну задимленність рятувальниками довелось працювати в засобах захисту органів дихання”, – розповіли у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

Через те, що пожежа спалахнула на високому поверсі, працював колінчастий автопідіймач.

Та все ж вогонь знищив речі побутового вжитку площею 10 кв. м

Обставини події встановлюються. Постраждалих немає.

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