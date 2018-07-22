Рятувальники гасили пожежу у львівській багатоповерхівці
Горів п'ятий поверх
У Львові на вул. Виговського, 89 трапилась пожежа. Тут загорілось побутове приміщення на 5 поверсі дев’ятиповерхівки. На місце події негайно виїхали підрозділи ДСНС.
“Прибувши на місце вогнеборці почали ліквідовувати займання, через щільну задимленність рятувальниками довелось працювати в засобах захисту органів дихання”, – розповіли у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.
Через те, що пожежа спалахнула на високому поверсі, працював колінчастий автопідіймач.
Та все ж вогонь знищив речі побутового вжитку площею 10 кв. м
Обставини події встановлюються. Постраждалих немає.