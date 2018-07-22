Поліція розшукує мотоцикліста, який збив пенсіонерку у Трускавці

Поліцейські просять допомогти розшукати мотоцикліста, який учора збив жінку у Трускавці.

“Всіх, хто став свідком цієї події або володіє інформацією про зловмисника, просимо зателефонувати на оперативну лінію «102» або звернутися у найближчий підрозділ поліції”, – йдеться у повідомлення Нацполіції Львівської області.

Додамо, що учора, 21 липня, у Трускавці на вул. Сагайдачного мотоцикл наїхав на 83-річну жительку одного із сіл Дрогобицького району та втік з місця ДТП. Травмовану жінку доставили у лікарню. Медики діагностували у неї черепно-мозкову травму, забійну рану голови, струс головного мозку, забої грудної клітки та ноги.

Зараз правоохоронці шукають мотоцикліста та транспортний засіб, на якому сталась ДТП.