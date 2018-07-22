На Золочівщині вшанували полеглих у битві під Бродами

Сьогодні, 22 липня, на на військовому меморіальному цвинтарі біля села Червоне Золочівського району урочисто перепоховали воїнів-дивізійників, що полягли у битві під Бродами у липні 1944 року. Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Сьогодні маю честь звертатись до чисельної громадськості зі словами шани до наших вояків. Наші воїни віддали найцінніше – життя, за Українську державу. Вони боролися за українську церкву, українську мову, за те, щоб їхні діти, онуки, щоб ми з вами жили у могутній, процвітаючій, великій державі. Сьогодні ворог знову зазіхає на нашу незалежність. Ми її боронимо, ми, на превеликий жаль, несемо втрати, але дуже важливо, що у цій боротьбі ми, українці, – єдині, ми разом з усім цивілізованим світом”, – перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський.

Священики відправили поминальне богослужіння. Присутні поклали квіти до могил, також пролунав військовий салют.