Кількість людей, що отруїлись в “Отамані”, зросла до семи

Вже сім осіб звернулися до медиків за допомогою після того, як харчувалися у ресторані “Отаман”, що у Пасіках-Зубрицьких.

П’ятьох людей госпіталізували, двоє лікувались амбулаторно. Станом на вчорашній вечір із лікарні виписали трьох постраждалих. Ще двоє залишають у стаціонарі.

Нагадаємо, у ресторані “Отаман”, біля Львова, 17 липня отруїлось 5 людей, які харчувались тут на вихідних 14-15 липня.

Додамо, що у лікарні залишається 6 людей, які 13 липня отруїлись у львівському фаст-фуді “Томаш Кебаб”. Причина їх отруєння – сальмонельоз.