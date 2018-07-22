Гройсман пропонує присвоїти чемпіонові світу Усикові звання Героя України

Володимир Гройсман привітав із перемогою українського боксера Олександра Усика. Цієї ночі спортсмен переміг у поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії із російським боксером Маратом Гассієвим.

“Історична перемога нашого Олександра Усика! Вкотре він доводить – сильніше за українців у світі нікого немає! Запропоную Президенту присвоїти Олександру звання Героя України!”, – написав на своїй сторінці у ФБ прем’єр-міністр України.

Додамо, що бій тривав між Усиком та Гассієвим тривав 12 раундів. Жоден із боксерів не зміг відправити у нокаут суперника. Судді одноголосно віддали перемогу Усикові. Тож тепер йому присвоєно звання абсолютного чемпіона світу.