Грабіжники зірвали золотий ланцюжок із жінки та втекли

Учора поліцейські патрулювали на вул. Науковій. Раптом побачили двох чоловіків, які поводились дивно і дуже поспішали.

“В інспекторів виникла підозра, що вони можуть бути причетними до правопорушення та вирішили перевірити”, – розповіли у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

Коли офіцери наблизились до чоловіків, один із них кинув щось у кущі. Поліцейські перевірили документи і з’ясували, що чоловіки викинули ланцюжок.

“Тут на службовий планшет патрульних надійшов виклик про грабіж на вулиці Пулюя. Двоє невідомих зірвали золотий ланцюжок з шиї заявниці та побігли у невідомому напрямку”, – кажуть патрульні.

Заявниця дуже точно описала злодіїв, тож не виникало сумнівів, що це зробили саме затримані чоловіки.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. перевірка у базі даних показала, що раніше порушників вже притягували до відповідальності через наркотики та грабежі.

Згодом злодюжки й самі зізнались у скоєному. Чоловікам по 30 та 32 роки. їх доставили у Франківський відділ поліції. Попереду у них – ізолятор тимчасового тримання.