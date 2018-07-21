Видання «Наші Гроші. Львів» судитиметься з «Львівелектротрансом»

Журналіст редакції «Наші гроші. Львів» за юридичної підтримки Інституту масової інформації подав позов проти Львівського комунального підприємства «Львівелектротранс» через відмову у наданні публічної інформації. Йдеться про інформацію щодо отримані та передані в оренду транспортні засоби й нерухомість і копії штатного розпису. Про це повідомляє сайт видання.

Свою відмову у наданні інформації «Львівелектротранс» обгрунтував тим, що не є розпорядником запитуваної інформації, як публічної, оскільки підпадає під дію ЗУ «Про доступ до публічної інформації» лише в частині інформації щодо використання бюджетних коштів.

Вважаємо, що відмова є неправомірною, ця інформація є суспільно необхідною, а комунальне підприємство є її розпорядником відповідно до пункту 4 частини другої ст. 13 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (до розпорядників інформації, зобов’язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб’єкти господарювання, які володіють іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією)», – пояснюють журналісти «Наших Грошей. Львів».

Справу розглядатиме суддя Львівського окружного адміністративного суду Олена Крутько, яка відкрила спрощене позовне провадження в адмінсправі. Розгляд справи розпочнеться у серпні.

Видання також нагадує, що теперішній директор ЛКП «Львівелектротранс» Олег Береза, який і підписав листа з відмовою надати інформацію «Наші гроші. Львів», на попередньому місці праці у якості директора іншого львівського КП здав в оренду підприємству свій автомобіль «KIA Mohave» 2011 року випуску. За це порушення йому вдалося уникнути відповідальності через те, що протокол склали працівники поліції, а не НАЗК.