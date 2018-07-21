У Яворові оперували солдата, якого побив старшина

На полігоні у Яворові трапився інцидент – старшина військової частини А2943, побив солдата за те, що той під час заняття поклав голову на стіл, повідомляє Zaxid.net.

Про побиття розповів військовослужбовець 45 артилерійської бригади. За його словами старшина Сергій Ліпянін зайшов у приміщення, побачив, що солдат В’ячеслав Явний тримає голову на парті, підійшов до нього і кілька разів ударив у живіт.

Після цього солдата забрали у Яворівську лікарню, де медики змушені були видалити йому селезінку. Зараз він перебуває у військовому госпіталі.

Очевидець наголосив на тому, що старшина Ліпянін вже неодноразово поводив себе із солдатом Явним, перевищуючи службові обов’язки.

Почувався безкарним начебто через те, що має родинні зв’язки із командиром частини.

Свідки вже дали покази у цій справі. Розслідуванням займається військова прокуратура.