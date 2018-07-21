У панель приладів авто українець заховав 5 кг бурштину (відео)

І намагався вивезти його у Польщу

На кордоні із Польщею у ПП “Угринів” сьогодні вранці затримали мешканця Львівської області. Він на автомобілі “Рено” на іноземній реєстрації намагався перевезти 5 кг “сонячного каміння”.

“Для проходження контролю чоловік обрав смугу руху «зелений коридор», тим самим показуючи, що не має заборонених для перевезення речей”, – розповіли прикордонники.

Та охоронці напередодні отримали інформацію про можливе перевезення бурштину, тож авто 34-річного чоловіка вирішили перевірити ретельніше.



“Як результат, в панелі приладів автомобіля виявили сховок. Він був заповнений пакунками з необробленим камінням бурштину”, – повідомили у прес-службі прикордонників.Знахідку вилучили для проведення експертизи та встановлення вартості. Крім того, чоловікові конфіскували авто.