У Львові сьогодні триває День відкритих сердець

Сьогодні, 21 липня, у Львові у Центрі Шептицького почався День відкритих сердець “Живіть. Закохуйтесь. Подорожуйте”.

Люди з інвалідністю розповідають свої історії про те, як досягли успіху, створили сім’ї чи здійснили омріяну подорож.

Організатори кажуть, що такі заходи сприяють комунікації між людьми з інвалідністю і залучає їх до активних мандрів та спілкування.

«Дуже приємно, що такі події відбуваються, тому що у нашій буденності, у щоденному вирі подій ми забуваємо про те, що ми у цьому світі не самі. Часто не звертаємо уваги на важливі речі, які нас оточують. Якщо кожен з нас у свій спосіб долучатиметься до доброї справи, кожен зробить маленький крок – разом це грандіозний прорив. Не важливо, чим ти займаєшся – важливо, яка ти людина, твій стержень і незламний дух. Лише сильні духом люди будують країну і створюють майбутнє», – сказав перший заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський.

До Дня відкритих сердець долучилось близько сотні осіб.

«Хочу, щоб усі сьогодні відкрили свої серця до чогось нового. Хочу, щоб ідучи із цього заходу, ви вірили в те, що ваші мрії – це реальність. Сьогодні наші фантастичні спікери із своїми історіями доводять, що незважаючи на певні обмеження, варто продовжувати жити і реалізовувати себе», – зазначила організатор заходу Ярина Янчак.

Спікерами на заході виступають Іван Маслюк – співзасновник фонду здійснення мрій On 3 Wheels, Остап Стадник – громадський діяч, співзасновник ГО “Відкриті серця”, Павло Козак – спортсмен і громадський діяч, Оксана Кононець – модель з інвалідністю.