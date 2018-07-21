Погода на вихідні

Львівські синоптики поділились прогнозом погоди на вихідні, 21-22 липня.

Сьогодні передбачають короткочасні дощі удень, місцями також грози і град.

“Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень поривчастий. Температура повітря вночі 14 — 16°, вдень 25 — 27° тепла”, – йдеться у повідомленні.

А тому водіїв просять бути дуже уважними на дорогах.

У неділю погода не покращиться, а буде приблизно ж такою. ітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 12 — 17°, вдень 23 — 28° тепла.

У Львівській міській раді просять у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, звертатися на «Гарячу лінію» міста за коротким номером 15−80.