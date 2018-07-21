Мера Сколе арештували через підозру у хабарництві

Галицький районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу для міського голови Сколе Володимира Москаля. Він пробуде під вартою 60 діб. Або ж за нього внесуть заставу у розмірі 140 960 грн, повідомляє “Українська правда”.

Нагадаємо, 18 липня міського голову Сколе Володимира Москаля вдруге спіймали на хабарі. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Цікаво, що ще 15 березня Стрийський міськрайонний суд засудив міського голову м. Сколе Володимира Москаля за хабар на 6,5 років позбавлення волі. Термін ув’язнення рахувався від 11 серпня 2015 року, коли суд обрав запобіжний захід. Однак під вартою мер не був, оскільки сплатив заставу. Втім, Володимир Москаль продовжував виконувати обов’язки мера міста і готувати апеляцію. Йшлося про хабар у 18 тис грн за передачу підприємцю в оренду об’єкта комунального майна та зменшення орендної плати за його користування.