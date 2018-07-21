Маленьких львів’ян навчать варити мило

24 липня у Львові відбудеться майстер-клас із миловаріння для дітей із інвалідністю, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Охочих запрошують прийти у майстерню миловаріння, що на вул. Братів Рогатинців, 30.

«Метою заходу є навчити варити мило в домашніх умовах з компонентів, які не забруднюють зовнішнє середовище, а також — самореалізація, приємне проведення часу, можливість зняти стрес, за короткий час створити подарунки друзям і рідним”, – розповіли у відділі соціальної роботи Шевченківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Діти потраплять у чарівну майстерню, де отримають змогу познайомитися з професійними майстрами, а також дізнатися про основні таємниці та хитрощі миловаріння, основні правила комбінування ароматів та їх властивості. А під час майстер-класу діти навчаться створювати ароматне мило власними руками.

Контактний телефон: 254−67−30.