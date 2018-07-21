Діти атовців поїхали відпочивати до Молдови

Сьогодні, 21 липня, 12 дітей учасників АТО поїхали на відпочинок до Республіки Молдова.

“Діти відпочиватимуть у дитячому таборі «Лучаферул» у м. Вадул-Луй-Воде, що неподалік Кишиніву на березі р. Дністер, з 21 до 31 липня”, – повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У таборі діти не лише оздоровляться, а й познайомляться з культурою, традиціями та національними цінностями Молдови.

Додамо, що такий відпочинок організували на запрошення Почесного консульства Республіки Молдова у Львові та Міністерства просвіти, культури і досліджень Республіки Молдова.