Авіарейси до Польщі з аеропорту “Львів” відмінили через птаха

Пасажирів перереєстрували на інші рейси

Сьогодні, 21 липня, Міжнародний аеропорт “Львів” змушений був скасувати рейси польської авіакомпанії LOT POLISH AIRLINES. При посадці літак зловив птаха. Тож пілоти вирішили чекати техніка із Варшави, який прибуде лише завтра.

“Рейси LOT740 Львів-Ольштин, LOT739 Ольштин-Львів, LOT758 Львів-Варшава відмінені по техпричині”, – йдеться у повідомленні прес-служби летовища.

Пасажирів перереєстрували на інші рейси та розселили в готелі.

Нагадаємо, сьогодні компанія Austrian Airlines скасувала рейси до Відня та у зворотному напрямку.