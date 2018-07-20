За незаконну рубку лісу сколівчанин заплатить 58 тис грн штрафу

Його апеляцію суд не задовольнив

Апеляційний суд Львівської області не задовольнив апеляційну скаргу мешканця Сколівського району. Ще від 2017 року його судили через незаконну рубку лісу

Сколівський відділ Стрийської місцевої прокуратури вимагав стягнення штрафу у розмірі 58 тис грн.

“Зловмисник із таким рішенням не погодився і оскаржив його у апеляційному порядку”, – кажуть у прес-службі Прокуратури Львівської області.

Та крапку у цій історії поставив Апеляційний суд. І штраф порушникові таки доведеться сплатити.

