За минулу добу на дорогах Львова та області сталась 51 ДТП

Уночі, 20 липня, близько 1:50 на автодорозі Смільниця – Старий Самбір у місті Хирів Старосамбірського району, як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Астра», 26-річний мешканець одного з міст Самбірського району, не впорався з керуванням, після чого автомобіль з’їхав у кювет.

Унаслідок ДТП водій автомобіля отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

А чора близько 14:55 на автодорозі Ковель-Жовква між селами Туринка та В’язова у Жовківському районі, як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Пежо», 34-річна мешканка Червонограда, не впоралась з керуванням, після чого автомобіль з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження, зокрема забої, отримав 4-річний пасажир «Пежо». Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Правоохоронці Львівщини нагадують – керуючи транспортними засобами, ретельно дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху, будьте уважними, обережними та взаємоввічливими