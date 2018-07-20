Юні шахісти пограли в шахи з іноземними військовими

Змагалися вихованці спортивних шкіл та клубів Львівщини, члени юнацької збірної команди України та військовослужбовці іноземних держав-учасники міжнародних військових навчаннях на Яворівському полігоні

Сьогодні, 20 липня, у День шахів, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного відбулась «Товариська матчева зустріч».

У грі взяли участь 15 юних шахістів області та іноземці-військові. які приїхали в Україну із Канади, Данії, США та Литви на навчання на Яворівському полігоні

“Долучились до товариської гри в шахи з військовослужбовцями й держслужбовці, зокрема заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук, голова постійної комісії з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту Львівської обласної ради Петро Жукровський, начальник управління фізичної культури та спорту ЛОДА Роман Хім’як”, – розповіли у прес-службі Львівської ОДА.

Після турніру переможців нагородили, а тоді провели екскурсію Міжнародним центром миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Додамо, що на вихідних у готелі «НТОН» впродовж відбудеться «Шаховий фестиваль» серед дорослих, юнаків і молоді.