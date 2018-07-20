В Україні посилять соцзахист постраждалих учасників Революції Гідності

Учасники Революції Гідності, які постраждали під час подій на Майдані, можуть розраховувати на більший соцпакет. Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2443-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб».

“Законом вносяться зміни до низки законів України в частині: визначення пільг та інших соціальних гарантій для постраждалих учасників Революції Гідності; встановлення, що медико-соціальна експертиза дітей проводиться лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів”, – йдеться у повідомленні Львівської ОДА.

Додамо, що Закон стосуватиметься також учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих з числа таких осіб.