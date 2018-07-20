В Україні почали випуск нової зброї

Державний концерн “Укроборонпром” налагодив серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16, що знищують ворога навіть за потужними укриттями.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

За її інформацією, зброя вже вдало пройшла випробування та найближчий часом посилить військові підрозділи.

Зазначається, що вогнемет оснащений реактивною гранатою із спеціальною термобаричною сумішшю і знищує противника завдяки створенню під час вибуху високотемпературного імпульсу, який супроводжується різким перепадом тиску.

Снаряди також називаються боєприпасами об‘ємного вибуху.

“Ця переносна зброя здатна знищувати живу силу противника навіть за потужними укриттями, а також легкоброньовану техніку, на відстані близько одного кілометра”, – йдеться в повідомленні.