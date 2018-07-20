У Львові за 1,6 млн укріплять схил на одній із вулиць

Ідеться про аварійну ділянку на вул. Ялівець

Схил на вул. Ялівець у Львові укріплять. Тут, зі сторони будинку №33б зроблять аварійно-відновлювальні роботи.

«Пропонується виділити із резервного фонду міського бюджету, через передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку, 1,6 млн. грн для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт по укріпленню схилу», — розповіла в.о. директора департаменту фінансової політики ЛМР Наталя Стариченко.

Рішення про виділення грошей сьогодні прийняв виконком Львівської міської ради.

Додамо, що тут раніше утворилось провалля через ремонт дороги. Особливо небезпечною ділянка була під час сильних дощів.