Сьогодні – Міжнародний день шахів

Міжнародний день шахів (англ. International Chess Day) – міжнародне свято, присвячене грі в шахи. Його відзначають щорічно, 20 липня

Міжнародний день шахів відзначають з 1966 року. Ініціатива створення такого свята належить Усесвітній шаховій федерації (ФІДЕ). Цього дня під її егідою проводять різноманітні тематичні заходи та змагання.

1 листопада 2011 року Постановою Верховної Ради України «враховуючи вагомі досягнення українських шахістів у змаганнях на міжнародному рівні, з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади і громадських об’єднань до шахового спорту як високоінтелектуального, доступного і наймасовішого виду спорту, забезпечення державної підтримки і розвитку шахів, примноження потенціалу та популяризації шахів серед молоді, зміцнення міжнародного авторитету України завдяки досягненням шахістів» проголошено 20 липня День шахів в Україні.

Відтак завтра з нагоди відзначення Дня шахів на Львівщині відбудеться низка заходів. З-поміж головних подій – «Товариська матчева зустріч» і «Шаховий фестиваль».

«Товариська матчева зустріч» відбудеться 20 липня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (с. Старичі, Яворівський район) за участю 15 кращих вихованців спортивних шкіл та клубів Львівщини, членів юнацької збірної команди України та військовослужбовців іноземних держав, які беруть участь в міжнародних військових навчаннях на Яворівському полігоні.

Початок заходу о 10:00 год.

Також 21-22 липня в готелі «НТОН» (м. Львів, вул. Шевченка, 154-Б) відбудеться «Шаховий фестиваль».

Фестиваль складатиметься з двох турнірів: класу «А» – дорослі та класу «Б» – юнаки і молодь. Початок заходу о 10:15 год.

Зазначимо, організаторами заходів з нагоди Дня шахів на Львівщині є управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Львівська обласна шахова федерація.

На турнірі також будуть присутні почесні гості – тренери збірної команди України з шахів і міжнародні гросмейстери. Серед них заслужений тренер України, ФІДЕ сеньйор тренер, міжнародний майстер Володимир Грабінський, заслужений майстер спорту України, міжнародний гросмейстер Андрій Волокітін, міжнародний гросмейстер, багаторазовий переможець та призер Європейських та світових шахових турнірів, старший тренер збірної команди Львівської області, заступник президента ГО «Львівська обласна шахова федерація» Назар Фірман та багато інших.