Смерть Павла Шеремета: 2 роки, вбивць не знайдено

Два роки минуло з дня, коли в Києві вибухнув автомобіль журналіста, одного з керівників «Української правди» Павла Шеремета…

Сьогодні на місце загибелі журналіста на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка приносять квіти та плакати з вимогою знайти винних у вбивстві Павла.

У переддень річниці трагедії Національна спілка журналістів України написала публічну заяву до СБУ з вимогою прозвітувати про результати розслідування вбивства Павла Шеремета.

«На превеликий жаль, убивство Павла Шеремета, розслідування якого високопосадовці публічно називали «справою честі», досі залишається нерозкритим. Це завдає болю не лише рідним і близьким Павла, його друзям і колегам. Відсутність прогресу в цій резонансній справі — це тривожний сигнал для всієї журналістської спільноти, для суспільства в цілому: безкарність за злочини проти медійників породжує нові злочини.

Торік президент Порошенко вимагав провести публічний звіт про результати розслідування. Цей звіт так і не відбувся. Спілка продовжує вимагати його проведення. Журналісти і суспільство мають право знати, що слідство зробило, щоб знайти і покарати вбивць нашого колеги», – йдеться у заяві.

НСЖУ вимагає:

– якнайшвидшого розслідування вбивства Павла Шеремета і публічного звіту слідства про його результати;

– проведення восени 2018 парламентських слухань з питань свободи слова та безпеки роботи журналістів в Україні.

Тим часом в СБУ кажуть, що слідство не зібрало доказової бази у цій справі. Про це повідомив заступник глави Служби безпеки України Віктор Кононенко на брифінгу у Києві, відповідаючи на питання про перебіг розслідування, передає «Інтерфакс-Україна».

«У нас немає реальної доказової бази, яку ми досі отримуємо», — сказав Кононенко.

Заступник глави СБУ нагадав, що співробітники спецслужби входять до слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури та Національної поліції, яка розслідує цей злочин

За словами Кононенка, розкриттю злочину перешкоджають «обставини».

Додамо, українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає. Слідство розглядає п’ять версій вбивства Павла Шеремета: злочин здійснений через професійну діяльність в Росії і Білорусі; помилка в об’єкті злочину (готувалося вбивство, цивільної дружини Шеремета власника видання «Українська правда» Олени Притули); професійна діяльність в Україні – за критичні публікації у виданні «Українська правда» та на радіо «Вести»; зусилля в дестабілізації ситуації в державі; конфліктні ситуації в особистому житті Павла Шеремета – сімейне, комерційне і фінансове становище.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху авто, за кермом якого він перебував.

10 травня журналісти презентували фільм-розслідування про вбивство журналіста Павла Шеремета. Зокрема, у фільмі йдеться про те, що співробітник СБУ був біля дому Шеремета в ніч перед вбивством