Штучний інтелект виявлятиме порушення у системі ProZorro

У четвер, 19 липня, у Києві Transparency International Ukraine оприлюднила оновлену версію системи громадського контролю держзакупівлі DOZORRO. Про це повідомляє прес-служба Transparency International Ukraine.

Відомо, що основною метою нового штучного інтелекту буде оцінка ризиків кожного тендера.

“Якщо раніше портал був місцем збору відгуків на підозрілі закупівлі в системі ProZorro, то тепер в його основі буде штучний інтелект, здатний до самостійного навчання. Зокрема, система буде оцінювати кожну закупівлю за сукупністю факторів ризику і відбирати найбільш сумнівні”,– зазначено в повідомленні.

Зокрема, система передаватиме сумнівні тендери представникам громадських організацій, які належать до DOZORRO-спільноти. Вони робитимуть остаточний висновок щодо порушень.

“Завдяки такій взаємодії людини та машини 2-3 місячні ітерації система почне прогнозувати набагато точніше. Я впевнений, що вже до кінця цього року точність стане дуже високою”, – наголосив технічний координатор порталу Андрій Кучеренко.

Як повідомляв 5.UA, 27 лютого електронна платформа державних аукціонів “ProZorro.Продажі” у рамках конкурсу The Shield in the Cloud Innovation Challenge виборола міжнародну антикорупційну нагороду від C5 Accelerate та USA Institute of Peace.