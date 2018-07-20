Ще більше кавунів: у Львові затвердили додаткові місця для продажу баштанних (адреси)

Легально продавати кавуни і дині можна буде ще у трьох точках

Сьогодні, 20 липня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив перелік додаткових точок торгівлі баштанними культурами у місті.

«Ми провели конкурс і районні адміністрації ще знайшли можливість торгівлі баштанними культурами у трьох адресах, тому ми просимо ці адреси оголосити на конкурс для того, щоб підприємці могли легально здійснювати торгівлю», — зазначила директор департаменту економічного розвиткуЛМР Ірина Кулинич.

Відтак, для торгівлі баштанними культурами виділено додатково ще такі території:

Залізничний район:

вул. Городоцька, 309 (на розі з вул. Ряшівською) 9 кв. м;

вул. Є. Патона, 9 кв. м.

Сихівський район:

просп. Червоної Калини (на ділянці між будинками № 113 та № 121) 9 кв. м.

Також нагадуємо адреси дозволених місць торгівлі баштанними культурами, які у мерії затвердили раніше.

Залізничний район:

вул. Суботівська, 7, площа 9 м2;

вул. Кульпарківська, 174, площа 9 м2;

вул. Городоцька — вул. Збиральна, площа 9 м2;.

вул. Суботівська (кінцева зупинка тролейбуса № 12) — вул. Роксолани, 24, площа 9 м2;.

вул. Є. Патона, 2/2, площа 9 м2;

вул. Широка — вул. Низинна, 2, площа 9 м2.

Личаківський район:

вул. Личаківська — вул. Тракт Глинянський, площа 8 м2;

вул. Китайська — вул. Пасічна, площа 8 м2;

вул. Дж. Вашингтона, 5−5-А, площа 8 м2;

вул. Медової Печери — вул. Пасічна, площа 8 м2;

вул. Новознесенська — вул. Ковельська, площа 8 м2;

вул. Пасічна, 96, площа 8 м2.

Сихівський район:

пр. Червоної Калини, 40−42, площа 6 м2;

вул. А. Кос-Анатольського, 18−22, площа 6 м2.

Франківський район:

вул. І. Пулюя, 2, площа 6 м2;

вул. Наукова, 11, площа 6 м2;

вул. Володимира Великого, 59-В, площа 6 м2.

Шевченківський район:

вул. Промислова (кінцева зупинка трамвая № 6), площа 10 м2;

вул. Гетьмана І. Мазепи — вул. Пилипа Орлика, площа 10 м2;

вул. В. Липинського, 60, площа 10 м2;

пр. В. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар»), площа 10 м2;

вул. Б. Хмельницького (на виїзді з м. Львова), площа 10 м2;

вул. І. Величковського, 6−8 (між будинками), площа 10 м2;

вул. Т. Шевченка, 358, площа 10 м2.