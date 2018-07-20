ООС: Бойові дії на всіх напрямках, 1 поранений

19 липня бойовики 18 разів порушили режим тиші – втрат серед українських військових немає. Упродовж поточної доби окупанти 2 рази відкривали вогонь – 1 військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру ООС станом на 7:00 20 липня.

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Важке озброєння не застосовувалося.

Російські окупаційні війська проявляли активність на всіх напрямках і вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Жовтого, Луганського, Світлодарська, Майорська, Авдіївки, Пісків, Кам’янки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного та Водяного”, – підкреслили у штабі.

“Своїми провокативними діями окупанти намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я”, – йдеться у звіті.

За даними розвідки, троє окупантів загинули і одного було поранено.

“Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Широкиного та Водяного.

Унаслідок прицільного ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – наголосили у прес-центрі.