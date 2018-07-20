Найбільш поширені міфи про артеріальну гіпертензію

Кожен третій дорослий українець страждає через підвищений артеріальний тиск. А це загрожує розвитку мозкового інсульту, інфаркту міокарда, серцевої чи ниркової недостатності.

«Судини, транспортуючи кров, витримують тиск щодня. Зазвичай вони чудово з цим справляються, проте коли щось йде не так та тиск підвищується та довго тримається на високому рівні, людина може почати хворіти на небезпечну хворобу – артеріальну гіпертензію», – пояснює очільниця МОЗу Уляна Супрун.

Тож відомство разом із лікарем кардіологом Larisa Mischenko найбільш поширені міфи щодо артеріальної гіпертензії.

МІФ. Артеріальна гіпертензія – це спадкова хвороба. Якщо хворіли батьки, то мені цього не уникнути.

ПРАВДА: Спадковість відіграє велику роль у розвитку артеріальної гіпертензії. Проте це не означає 100% ймовірності розвитку захворювання. Якщо ваші батьки мають проблеми з тиском, дотримання здорового способу життя може запобігти розвитку гіпертензії, а періодичний контроль тиску – вчасно виявити проблему.

МІФ. На артеріальну гіпертензію хворіють люди старшого віку, тому молодим не варто турбуватися.

ПРАВДА: хвороба може вражати не тільки дорослих різного віку, а й навіть дітей. Останнім часом спостерігається тенденція до зростання частоти артеріальної гіпертензії серед дітей та молоді, що здебільшого пов’язано з поширенням ожиріння, нездорового харчування, малорухливим способом життя та шкідливими звичками. Крім того, часто хвороба може довго залишатись не виявленою, бо більшість людей не зважають на цю проблему в молодому віці.

МІФ. Ліки потрібно приймати лише тоді, коли погано.

ПРАВДА: Це дуже поширена омана, яка коштує здоров’я, а інколи й життя пацієнтам. Сьогодні не існує іншого способу запобігти ускладненням гіпертензії (інсульту, інфаркту, ураженню нирок, судинній деменції тощо) крім дотримання здорового способу життя та регулярного медикаментозного лікування.

Постійний прийом ліків має нормалізовувати тиск. Для цього потрібно регулярно(!) приймати призначені лікарем препарати, що допоможуть досягати вашого цільового тиску.

МІФ. Поняття “робочого” тиску

ПРАВДА: Деякі люди називають високий тиск своїм нормальним станом, оскільки вони не мають ніяких скарг та негативних почуттів при цьому. Це не означає, що лікуватись не потрібно.

Артеріальну гіпертензію важливо заздалегідь виявити та лікувати. Іноді цю хворобу називають німим вбивцею – за відсутності значного дискомфорту та болю постійно підвищений тиск чинить несприятливий вплив на серце, судини й нирки. Спочатку ці зміни ніяк себе не проявляють і їх можна виявити лише за допомогою спеціальних досліджень.

МІФ. Для лікування достатньо “прокапатись” 1-2 рази на рік.

ПРАВДА: В чисельних дослідженнях доведено, що регулярне лікування хвороби та здоровий спосіб життя сприяють зменшенню ризику серцево-судинних катастроф. Наукових обґрунтувань ефективності методу внутрішньовенного вливання не існує.

У МОЗ наголошують, що для дорослої здорової людини середні показники артеріального тиску – це 120/80 мм.рт.ст. Однак залежно від віку, способу життя, життєвих обставин та інших індивідуальних факторів ця цифра може коливатися між 90/60 і 130/80.

За останніми рекомендаціями від Американської асоціації серця (AHA), тиск, який довго є вищим за 130/80, свідчить про першу стадію гіпертензії. У таких випадках обов’язково потрібно звертатися до лікаря