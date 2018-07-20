На Львівщину приїдуть луганські пластуни

Діти гостюватимуть в області три дні

Пластуни із станиці Сєвєродонецьк приїдуть до Львова у неділю. Тут їм розкажуть про культурне та духовне життя області.

“Юнаки і дівчата віком 11-18 років з НСОУ Пласт Станиці Сєвєродонецьк безпосередньо вивчатимуть культурну спадщину Львівщини, зокрема відвідають екскурсії в музеї та галереї”, – кажуть у прес-службі Львівської ОДА.

Погуляють пластуни популярним туристичним маршрутом «Золотої підкови Львівщини» (сюди входять Олеський, Підгорецький, Золочівський, а іноді ще й Свірзький та Старосільський замки).

Також відвідають молодіжні простори Львова, зокрема Львівський обласний молодіжний центр, та спілкуватимуться з представниками молодіжних громадських організацій. Пластуни візьмуть участь в навчальних сесіях, тренінгах і семінарах за тематикою особистісного розвитку.

А поїдуть східні гості зі Львова додому 24 липня.

Організовують візит департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації та Львівська округа Пласту.